費德瑞直落3擒柏迪奇 晉澳網男單16強

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「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）今天在澳洲公開賽男單3輪戰發威，直落3擊垮捷克好手柏迪奇（Tomas Berdych），挺進16強。

路透社與法新社報導，這位曾17次在大滿貫賽事奪冠的網壇傳奇，2016年因膝傷休養後，這次被列為澳網第17種子。

費德瑞復出至今僅參加過3項網賽，澳網3輪碰上強打重擊球風的柏迪奇，勢將遭到考驗，沒想到他展露天王本色，只花了90分鐘，便以6比2、6比4、6比4，直落3擒伏大會第10種子柏迪奇。

費德瑞下場比賽將與日本第5種子錦織圭（Kei Nishikori）對戰，角逐8強之位。（譯者：中央社廖禹揚）1060120

(中央社)