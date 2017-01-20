澳網》只花90分鐘 費爸直闖16強
睽違6個月復出網壇的「瑞士特快車」費德勒，20日男單第3輪僅花90分鐘，6比2、6比4、6比4擊敗大會第10種子捷克好手柏迪奇，與當今球王莫瑞、法國松加、瑞士名將瓦林卡攜手挺進16強。
去年因膝傷提前結束賽季，名列大會第17種子的費德勒，此役展現過往主宰戰局能力，以生涯大賽最佳高達9成5的一發得分率，發球局全保且4度破發柏迪奇，全場40記致勝球收下勝利。
對自己不過分期待，費德勒說，「即便前兩輪有點跌跌撞撞，但我很滿意目前為止的狀況，我也對自己表現有點驚訝。」費爸下一場還有硬仗，將與大會第5種子日本名將錦織圭一爭8強門票。
欲追求生涯首座澳網金盃，前一戰扭傷腳踝的英國莫瑞，第3輪無懸念6比4、6比2、6比4拍落美國庫瑞(Sam Querrey)。對於「喬帥」意外次輪不敵世界排名117的烏茲別克伊斯托明，莫瑞坦言出乎意料，但對喬柯維奇仍有信心。
「喬柯維奇美網、年終賽都闖入決賽，上週更在杜哈奪冠，長達3年維持狀態並不簡單，若以一整年來看並非壞事。」「喬帥」中箭落馬，被視為奪冠大熱門當今球王莫瑞心態不鬆懈，「直到我闖進決賽，否則這對我來說不會有任何改變。」
曾在2008年闖進男單決賽，大會12種子法國名將松加面對美國好手沙克火力全開，整場73記致勝球、僅被破發一次，7比6(4)、7比5、6比7(8)、6比3挺進16強。「瑞士二哥」瓦林卡則上演逆轉秀，首盤3比6讓出，但隨後連下3盤順利晉級。
(中時電子報)
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