八煙秘境「水中央」美景重現！ 拚春節前開放

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許多人造訪八煙聚落是衝著「水中央」而來，倒映山景美如一幅畫。（資料照片，陳信翰攝）

金山秘境八煙聚落「水中央」美景重現！去年11月「水中央」謝絕遊客封村，池水放乾、村民也封路。地主蔡文照近期重新放水，今天正逢山區飄雨，又見煙雨濛濛的空靈景致！地主盼春節前讓「水中央」再度開放。

地主蔡文照說：捨不得照顧這麼久的土地，若一直不放水，會有雜草長出來，難以維護，才會選擇重新放水。

至於村民封路，地主向金山區公所申請認定道路使用年限，發現封閉道路使用超過20年，依法屬既成道路，不得封路。新北市府已確認聚落道路是既成道路，依法不得封路，將盡快發文給當地警方，由警方排除路障。

地主蔡文照表示已釋出善意，願和其他村民溝通取得共識。蔡文照說，在和村民達成共識前，「水中央」暫不收費。

「水中央」當時會封村封路，是因遊客任意踩在私有農地破壞寧靜生活，加上地主蔡文照在「水中央」收費做法。引發部分居民不滿，村民去年11月拉起封鎖線、立告示牌封村，禁止遊客進入，蔡文照也放乾「水中央」的池水，使得「水中央」美景一度只能追憶。

(中時電子報)