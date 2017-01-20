他花百萬買建仔球衣、球鞋 捐給福利家園
罕病基金會今天請到前職棒球員張泰山、曹竣崵，協助拍賣國內外球星捐贈的物品，其中王建民去年在皇家隊的67號球衣和球鞋標得100萬元天價，買主是一家生物科技公司的老闆陳澤民。他已決定把建仔的球衣、球鞋再捐給罕病基金會，等基金會籌建的「福利家園」完工後，便陳列在園區內永久保存。
王建民過去的球衣、球具義賣紀錄是2007年，當時的一只簽名手套曾賣到100萬元。陳澤民開玩笑說：「我不知道耶！那我這次買到兩樣（球衣+球鞋）還算不錯哦。」他很欣賞王建民在大聯盟奮戰不懈的精神，希望下次建仔回國時能見上一面，也想請建仔和球衣、球鞋合影留念。
罕病基金會代理執行長陳冠如表示，陳董長期支持罕病基金會，別看他是生物科技公司老闆，其實有時候開發出來的藥品或器材市場並不大，獲利不如想像豐厚，願意出100萬元幫助罕病基金會真的很感心！
陳澤民會先把買到的建仔球衣、球鞋帶回公司給員工欣賞，順便炫耀一下，過幾天就會送給罕病基金會收藏。基金會目前已在新竹縣關西籌建一個「關西身心障礙福利中心」（福利家園），佔地約6000坪，是一所完善的無障礙空間，再過幾年完工後，建仔的球衣、球鞋便會永久保存在園區內。
(中時電子報)
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