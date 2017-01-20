破除年金網路謠言 蔡總統要求主動出擊

副總統陳建仁今天說，年金改革網路謠言多，總統蔡英文出訪回國隔天一早就召集眾人商討對策；蔡總統認為，要主動公布正確的資訊，才有辦法杜悠悠之口，避免網路錯誤訊息。

陳副總統近日陸續接受媒體訪問，說明年金改革，他今天接受三立新聞專訪。

他說，目前教育人員的平均月退是新台幣6.8萬元，公務人員的平均月退是5.6萬元，軍人是4.9萬元；昨天有一個黃先生說中小學老師625薪點，純新制30年，退休以後只拿到3萬元，「這完全是錯誤的消息」。

副總統說，根據估算，實施新的退休方案後，實施第1年，還可以拿到6萬6355元，甚至實施到第16年的時候還可以拿到4萬9434元。

他說，「我想大概用這樣，希望更多的人能夠22日來參加這個抗爭的活動吧」；副總統強調，希望大家不要採信這些網路錯誤消息，請大家打電話到銓敘部、教育部、勞動部，他們可以給正確答案。

副總統透露，蔡總統有鑑於網路謠言很多，所以總統風塵僕僕從中美洲訪問4友邦回來後，「週日晚上10時許才到，週一早上8點半，就把所有的人都叫過去說，網路謠言這麼多，難道你們沒有什麼好的對策嗎？應該把正確的對策送出去」。

副總統說，他們跟總統說，年金辦都有把這些消息放在網路上，但蔡總統說這個是被動的，要更主動、讓所有的軍公教人員、所有的人民都知道，她要求人事總處把退休的跟沒有退休的公務人員、教師跟軍人，透過人事管道，把所有正確消息送出去。

他說，昨天府方公布方案時，把更詳細的內容、退休後每一年應該可以拿多少的簡單範例，E-mail傳給所有的公教人員。

陳副總統說，蔡總統指示要主動公布正確的資訊，才有辦法杜悠悠之口，才可以避免網路錯誤的訊息傳遞。

至於是否擔心這個改革傷了「英全」政權？他說，到目前為止，「大家支持的比較多」；過程當中，支持年金改革的比率，曾經從70%一直降到60%，因為大家不曉得政府要做什麼，「但是最近我們發現有提升起來，已經比原先的要來得高很多」。

另外，對於22日將登場的年金改革國是會議，副總統提到，特別謝謝國民黨，已收到各政黨推薦的名單，邀請270個人，有211個人已確定報名；超過25個立法委員會參加國是會議。

他說，「各個政黨都派人來，就表示各個政黨都重視年金改革」，而且對年金改革都有意見要發表，這是一個好的公共政策推動的方式，此外，不管是全教總、全教產各個團體，都推派了很多代表來參加。1060120

(中央社)