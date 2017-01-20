解放軍陸航直升機 夜間訓練墜毀泉州

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中國大陸國防部在官網通報，19日晚間7時，一架解放軍駐福建陸軍航空部隊直升機墜毀，2名飛行員失蹤。這起事故還造成4間民房毀損、3人輕傷。

稍早已有網友在網上提供資訊及現場畫面，畫面中泉州市泉港區界山鎮下朱尾村附近發生直升機墜落起火，現場濃煙滾滾。

大陸國防部晚間在官網證實這項消息。通報稱，1月19日晚間7時20分許，「駐閩陸航某團在組織夜間飛行訓練時，一架直升機在泉州市泉港區界山鎮下朱尾村附近墜毀，機上2名飛行員下落不明」。

大陸國防部表示，事故發生後，軍地第一時間展開聯合搜救，處置相關事宜。直升機失事原因正在進一步調查中。

這起墜機導致當地4間民房受損，3人輕傷。受傷民眾已送至醫院治療，沒有生命危險。1060120

(中央社)