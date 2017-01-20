川普就職後立即要做的3件事

即將就任美國總統的川普與妻子梅蘭妮依慣例在就職典禮前先到白宮附近的教堂參與宗教活動。（圖／美聯社）

新上任的美國總統川普在就職首日將立即發布行政命令推動幾項重要政策，它們主要有三項：重啟貿易談判、修改能源法規、廢除歐巴馬健保。

據美國公共電視報導，川普11月曾在其政策發布的影片中表示，他要求交接團隊列出一張就職當天就可進行的行政措施清單，包括修改法規與把工作機會帶回美國等政策。

副總統彭斯(Mike Pence)在周四的記者會上也向新聞界證實了這項訊息，他說，「我們已經準備好在就職首日馬上展開工作。」

川普承諾上任後馬上要進行的工作有以下三項：

1.退出《跨太平洋夥伴關係協定》(Trans Pacific Partnership, TPP)重新進行多邊與雙邊貿易談判

2.修改能源法規中對石化燃料的限制

3.取消歐巴馬簽署的健保法案

習慣於企業經營效率的川普可能會發現，在華盛頓的官僚體系裡，恐怕推動政策不像在自已的公司那麼容易控制進度與預算。就職後的幾天內，還要應付為數不少的慶典活動，包括：周五下午的就職遊行、晚上的就職舞會、周六早晨的教堂彌撒等等。真正能辦公的時間，恐怕得等到周一。

上周川普曾在新聞記者會上說，周一、二、三、四、五都會陸續簽署一些非常有用的命令，包括在頭兩周內提名一位新任最高法院法官，命令軍事將領提出對付伊斯蘭國(IS)與網路駭客入侵的計劃，同時建立制度防止卸任官員為民間企業進行政府遊說工作。

川普承諾要做的事很多，但是最優先處理的仍在上述三個方面：

1.貿易：川普競選時不斷提及要重新談判並修改雙邊與多邊貿易協定，例如北美自由貿易協定(NAFTA)等，以推動各種產業工作機會回到美國。他甚至於提到要對那些在國外生產卻把產品賣回美國的企業課徵「邊境稅」。國會雖不太同意增稅，但共和黨同意對把工廠留在美國的企業給予稅賦優惠。不過，就算國會不同意，在增稅問題上，川普仍有足夠的行政權力可以推動。

2.能源法規：川普一直認政府不該在過去8年來擴大限制石化燃料，即便如此，石化燃料仍持續發展。他聲稱將撤除一些導致能源產業工人喪失工作機會的規定，擴大諸如油頁岩與清潔煤炭的生產。

3.廢除歐巴馬健保法案：川普說這是他第一件要做的事，參眾兩院已著手就撤除此一法案進行了相關準備工作。不過雖然川普支持者多數同意廢除歐巴馬健保，但國會仍認為要按步就班推動，以免滋生不必要的困擾或影響醫療保險市場。

現在該是時候看新總統川普的手段了。

(中時電子報)