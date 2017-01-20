石定:衝刺台韓觀光破2百萬人次
中華民國駐韓代表石定表示，未來將致力拓展觀光主題、增加航班容量以及強化旅運品質，以便利台韓兩國人民交往，期待和韓方再度共同合作，讓雙邊觀光客一舉突破200萬人次。
石定20日在首爾主持「106年觀光推廣新春餐會」，與韓國旅行業主管及韓華僑團僑校代表就2017丁酉金雞年的觀光和僑務進行聯誼聚餐，對台韓觀光願景做出上述表示。
石定表示，總統蔡英文於去年5月20日就任後，積極推動攸關經濟結構轉型的「5+2」產業創新計畫，新農業面向的「台農發公司」也正式成立；亞洲‧矽谷計畫執行中心完成揭牌，而生醫產業計畫執行中心則預計在今年初成立，為台灣的未來發展奠基。
他說，韓國政府近年也積極推動物聯網（Iot）、生物科技、奈米科技及虛擬實境（VR）等尖端產業，顯示台韓兩國在拓展產業創新領域有志一同，有很大的合作空間。
石定說，近年來，台韓各領域實質交流持續活絡。在經貿方面，台商來韓投資擴及金融保險、科技、精密機械等諸多領域。
在觀光方面，去年台韓雙邊交流逾169.2萬人次，其中，韓國人訪問台灣高達88.4萬人次，成長34.2%；台灣人訪韓為80.8萬人次，成長61.6%，創歷年新高。目前直航台韓航班每週近200個班次，顯示雙邊交流熱絡密切。
石定強調，台灣未來將致力拓展觀光主題、增加航班容量、開展郵輪市場、強化旅運品質、提高觀光局釜山服務站服務能量，便利兩國人民的交往，期待和韓方再度共同合作，讓雙邊觀光客一舉突破200萬人次。1060120
(中央社)
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