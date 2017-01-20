上海新任市長談雙城論壇 要有九二共識

中國大陸上海新任市長應勇今天在上任後的首場記者會中，被問到有關台北、上海雙城論壇的問題時表示，一切合作都要在「九二共識」的基礎下進行。

有媒體在記者會上詢問，台北、上海雙城論壇是兩岸間交流合作的指標，他在任期內是否會來台北？台北和上海在哪些領域可以再加強合作？

應勇表示，雙城論壇從2010年開始舉行至今，已有多項合作成果，他也希望能繼續合作，但一切要在「九二共識」的基礎下進行。

應勇今天在上海市第14屆人大第5次會議上當選為上海市長，他在記者會中主要還回答了有關上海經濟發展、上海自貿區、上海金融改革、房地產調控及醫療改革、科創中心建設等方面的問題。1060120

(中央社)