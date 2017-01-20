乘客機上恐慌發作 陸暖心空姐抱緊處理
一名大陸籍乘客19日搭乘從深圳飛往西安的航班，在落地前恐慌症發作，全身顫抖，航班乘務長莊雪丹為了安撫乘客，在最後的下降和著陸過程中始終半跪著擁抱乘客，網友大讚她是暖心空姐。
南方網報導，19日上午8時05分，一架飛往西安的航班落地前25分鐘，一名旅客突然呼吸急促、渾身發抖，全身大汗淋漓，手指蜷縮無法伸直並伴有劇烈嘔吐。
這名乘客的同伴向趕到的乘務人員表示，這名乘客平時身體狀況良好，只是在害怕時會偶爾出現這種情況。過不久，這名旅客已經出現過度換氣症狀，並且精神極度緊張，莊雪丹等乘務人員不斷為這名乘客降溫，並以言語安撫。
當機長通知將會提前落地後，這名乘客依然顫抖不已，且緊緊拉著莊雪丹不敢放手。在最後的下降和著陸過程中，這名乘客驚恐不已，渾身顫抖。
莊雪丹因此半跪在乘客身前，右手抱住乘客不停撫摸其後背，左手穿過安全帶儘量固定住自己。最後飛機比預計到達時間提前5分鐘落地。
航班著陸後，這名乘客情況才好轉，並相當感謝空姐的照顧。不少網友也轉貼這則新聞，大讚空姐貼心服務，稱莊雪丹是「最暖心空姐」。1060120
(中央社)
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