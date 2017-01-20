富邦捨上季最佳洋將 改換歐布萊恩
SBL富邦在上季最佳洋將貝倫表現不如預期的情況下，決定再度更換洋將，這次找回的是曾幫助台啤在上季奪冠的歐布萊恩。
超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士隊，本季開打前不斷招兵買馬，洋將上也選擇曾打過台銀的李恩（Liam McMorrow），但李恩本季平均每場比賽出賽30分鐘，拿下15分排名第7，抓下13個籃板排名第5，表現尚可，但0.4阻攻排在18名，屢成討論話題，最終在出賽20場後遭到釋出。
之後富邦找回上季以平均28.4分、14.8籃板，拿下SBL的得分、籃板雙冠王，並獲選「年度最佳洋將」的貝倫（Earl Barron）救援，但他2戰下來平均16分與11.5籃板，不符球隊對他的期待，因此遭到撤換。
歐布萊恩（Patrick O’Bryant）是上季台啤奪冠的功臣，本季他有平均14分、13.5籃板的成績，但因為體能太差，加上一直以來的「態度」問題，台啤在讓他打了4戰後，雙方就分道揚鑣。1060120
(中央社)
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