《健忘村》取得准演證 出品方少了萬達影業
台灣與大陸合拍的喜劇愛情片《健忘村》，因導演陳玉勳被網友硬扯入政治話題，受到部分大陸網友非議，幸好影響不大，已在1月17日取得大陸廣電總局發出的「電影片公映許可證」（俗稱「准演證」），兩岸可以順利同步上映。不過，今天（20日）晚間卻傳出「准演證」上羅列的出品方，與廣電總局2016年3月公告的拍攝備案公告相比，少了萬達影業，目前公布的排片量也僅有1%。
據了解，2016年6月上海電影節期間，萬達影視發布的2016新片計畫中，《健忘村》是其中之一，且是重點推蔫，在上片前臨時撤手的原因，萬達尚未說明。葉如芬、李烈則因公司舉行尾牙，表示需深入了解此事，暫時無法答覆。
「准演證」上列的第一出品方影行天下則表示，原本《健忘村》是該公司和萬達聯合投資，拍攝成本約6000萬元（人民幣，下同），萬達出資較多；萬達退出後，投資股份由影行天下接手。
但也有知情人士透露，萬達影視雖然退出投資方，仍然協助電影宣傳，幫忙聯繫《健忘村》的明星採訪事宜。影響比較大的是「准演證」取得較晚，多家影院還沒收到排片通知。
(旺報)
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