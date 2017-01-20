大陸10大空氣最差城市 河北最多
大陸空污問題嚴重，大陸環保部20日表示，2016年74個城市中，多個河北城市空氣品質差，衡水、石家莊、保定、邢台、邯鄲、唐山均入榜前10名。
根據路透報導，大陸環保部20日公布去年首批74個實施空氣質量新標準的城市現況。其中，空氣品質最差的前十大城市依序是河北衡水、河北石家莊、河北保定、河北邢台、河北邯鄲、河北唐山、河南鄭州、陜西西安、山東濟南和山西太原。
河北是大陸重工業省份，這次多個省內城市上榜，新華社援引陸環保部環境監測司副司長吳季友的說法，指京津冀及周邊地區的空氣品質，仍是中國大氣汙染最重的區域，但相較2015年，情況已經有所改善。
數據顯示，京津冀區域優良天數比例為56.8%，遠低於大陸全國平均比例22個百分點；重度及以上汙染天數比例為9.2%，高於大陸全國平均比例6.6個百分點。
另外，這次有城市入選空氣最差的河南、北京、河北和山東等省，優良天數比例不足60%，6項汙染物濃度均高於大陸全國平均水準。
吳季友指出，北方地區冬季空氣污染依然嚴重。自2016年11月15日供暖以來，截至12月底為止，京津冀區域PM2.5濃度為135微克／立方公尺，是非供暖期濃度的2.4倍。光是12月單月，京津冀區域就發生了五次大範圍空氣重汙染過程。
在74個城市中，空氣質量相對較好的前10名城市依序是海南海口、浙江舟山、廣東惠州、福建廈門、福建福州、廣東深圳、浙江麗水、廣東珠海、雲南昆明和台州浙江。
(旺報)
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