川普宣誓就職 美僑民東京街頭抗議

美國準總統川普在華府宣誓就職數小時前，日本首都東京有數百人在街頭進行反川普抗議活動，其中多數是美國僑民。

抗議人士沿著東京市區街道遊行，有些人拿著電子蠟燭，其他人則舉著標語牌，上面寫著「愛戰勝恨」（Love Trumps Hate）以及「女權即人權」（Women’s Rights are Human Rights）等字眼。

藝術教師舒勒（Bill Scholer）說：「川普當總統讓我火冒三丈…我們珍視的一切恐怕會消失。現在是說出我們的心聲和憂慮並竭盡所能以拯救我們美國所珍視價值觀念的時候了。」

作家湯普森（Holly Thompson）說：「我成長於1960年代，感覺好像我們就要回到那個年代了，我很擔心我們這麼多年來的進步會化為烏有。」1060120

(中央社)