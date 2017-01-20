帝寶車燈舊工廠火警 未傳人員傷亡

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位於彰化縣鹿港鎮的車燈大廠帝寶工業公司，占地近千坪的舊廠房今天起火，所幸無傳出人員傷亡，彰化縣消防局持續灌救中。

彰化縣政府消防局晚間8時32分接獲民眾報案指出，鹿港鎮頭南里南勢巷一處工廠發生火警，立即調派多個分隊共28輛救災車輛前往灌救，火勢在晚間9時44分獲得控制，目前無發現人員受困、傷亡；消防員初步判斷，失火工廠為國內車燈大廠帝寶工業股份有限公司的舊廠房。1060120

(中央社)