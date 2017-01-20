三星少主躲過羈押 韓檢考慮再聲請

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南韓負責調查總統親信壟斷國政醜聞案的獨立檢察組發言人李圭(吉吉)，今天在記者會上表示，根據辦案進展，考慮再次申請逮捕三星副會長李在鎔。

同時，獨檢組先前曾公開表示，對其他大企業的調查，不會受申請逮捕李在鎔遭拒影響，暗示獨檢組有可能在不久後調查其他大企業。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，本月19日，首爾中央地方法院獨檢組駁回對李在鎔的申請逮捕令後，獨檢組曾表示強烈遺憾，並且強調對涉親信門企業的調查不會因此動搖。

預計獨檢組內部可望於下週，針對是否再次申請逮捕李在鎔一事將達成共識。

此外，針對三星集團未來戰略室室長崔志成、次長張忠基、三星電子社長朴商鎮3名高層主管，獨檢組仍堅持不申請逮捕的決定，但也沒有完全排除日後申請逮捕的可能性。

逮捕李在鎔的申請被法院駁回後，獨檢組暫未將調查範圍擴大到SK集團和樂天集團等其他涉親信門案的大企業。1060120

(中央社)