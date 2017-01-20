三星少主躲過羈押 韓檢考慮再聲請
南韓負責調查總統親信壟斷國政醜聞案的獨立檢察組發言人李圭(吉吉)，今天在記者會上表示，根據辦案進展，考慮再次申請逮捕三星副會長李在鎔。
同時，獨檢組先前曾公開表示，對其他大企業的調查，不會受申請逮捕李在鎔遭拒影響，暗示獨檢組有可能在不久後調查其他大企業。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，本月19日，首爾中央地方法院獨檢組駁回對李在鎔的申請逮捕令後，獨檢組曾表示強烈遺憾，並且強調對涉親信門企業的調查不會因此動搖。
預計獨檢組內部可望於下週，針對是否再次申請逮捕李在鎔一事將達成共識。
此外，針對三星集團未來戰略室室長崔志成、次長張忠基、三星電子社長朴商鎮3名高層主管，獨檢組仍堅持不申請逮捕的決定，但也沒有完全排除日後申請逮捕的可能性。
逮捕李在鎔的申請被法院駁回後，獨檢組暫未將調查範圍擴大到SK集團和樂天集團等其他涉親信門案的大企業。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。