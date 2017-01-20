她翻唱《黏巴達》 5年前跳樓身亡

已逝歌手蔡齡齡。(取自東網)

蔡齡齡-人生嘉年華

因為演唱舞曲《Lambada》（黏巴達）走紅的巴西女歌手Loalwa Braz，日前驚傳被人殺害，還慘遭對方毀屍滅跡，死狀相當悽慘；巧合的是，香港女歌手蔡齡齡也曾翻唱改編自《Lambada》的《人生嘉年華》，2年前因抑鬱症墜樓，重傷身亡。

外型甜美的蔡齡齡，1990年發行第二張專輯《The Simple Life》，憑著收錄曲中《細水長流》、《人生嘉年華》廣受歌迷愛戴，1993年宣布退出歌壇，並嫁給音樂人馮鏡輝。

蔡齡齡退出歌壇後，一度短暫復出主持電台節目，之後又因飽受抑鬱症困擾，2012年6月被丈夫發現從住處跳樓，傷重不治身亡，享年47歲。

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(中時電子報)