川普鬆綁銀行業監管 法財長警告
在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會（下稱「達沃斯論壇」），20日進入最後一天，適逢美國總統川普正式就任。法國財政部長薩潘向川普政府喊話，切勿單方面放鬆對美國金融業的管理，並強調面對金融管理，國際協調行動至關重要。
2017年達沃斯論壇於1月17日至20日期間舉行，在議程的最後一天，薩潘做出上述表示。根據路透報導，他稱，全球金融危機過後，為了防範日後金融市場可能的動盪，20國集團（G20）已經達成監管規定，「不能被單一成員國取消。」
由於川普有意解除美國金融業限制，引起全球關注。「每個政府顯然能自由地制定財政、競爭力及企業政策，」薩潘說，緊接著話鋒一轉，表示只要是涉及金融監管的問題，國際協調行動仍相當重要。
如果川普政府採取單方面行動，薩潘強調「是不受歡迎的，且從某一方面來講，也是不可能的」。
(旺報)
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