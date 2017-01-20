車燈大廠帝寶舊二廠千坪倉庫 陷入火海付之一炬損失難算
彰化縣鹿港鎮的頭南里南勢巷的國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海，還不斷傳出爆炸聲 ，彰化縣消防局派出30部各式車輛及80名警義消前往搶救， 無人員傷亡。
彰化縣消防局第三大隊副大隊長許炯揚說，接獲通報，廠房已經陷入火海，由於廠區內有很多塑膠原料和車燈成品及半成品，火勢一發不可收拾，幸無人員受困。
業者指出，倉庫內主要是存放車燈成品，使用電鍍用甲苯，燃燒過程才會不時傳出爆炸聲，火勢在晚間近10點獲控制，火損面積約1000坪，損失和肇事原因還待進一步釐清。
(中時)
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