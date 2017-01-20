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車燈大廠帝寶舊二廠千坪倉庫 陷入火海付之一炬損失難算

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國際知名車燈大廠帝寶公司舊二廠千坪倉庫陷入火海付之一炬損失難算
彰化縣鹿港鎮的頭南里南勢巷的國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海。（吳敏菁翻攝）
國際知名車燈大廠帝寶公司舊二廠千坪倉庫陷入火海付之一炬損失難算
國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海。（吳敏菁翻攝）
國際知名車燈大廠帝寶公司舊二廠千坪倉庫陷入火海付之一炬損失難算
國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海。（吳敏菁翻攝）
國際知名車燈大廠帝寶公司舊二廠千坪倉庫陷入火海付之一炬損失難算
國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海。（吳敏菁翻攝）
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國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海。（吳敏菁翻攝）
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國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海。（吳敏菁翻攝）

彰化縣鹿港鎮的頭南里南勢巷的國際知名的車燈製造大廠帝寶公司(6605)的舊二廠千坪倉庫，今晚約8點分失火，霎時陷入一片火海，還不斷傳出爆炸聲 ，彰化縣消防局派出30部各式車輛及80名警義消前往搶救， 無人員傷亡。

彰化縣消防局第三大隊副大隊長許炯揚說，接獲通報，廠房已經陷入火海，由於廠區內有很多塑膠原料和車燈成品及半成品，火勢一發不可收拾，幸無人員受困。

業者指出，倉庫內主要是存放車燈成品，使用電鍍用甲苯，燃燒過程才會不時傳出爆炸聲，火勢在晚間近10點獲控制，火損面積約1000坪，損失和肇事原因還待進一步釐清。

(中時)

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