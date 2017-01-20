川普就職行程滿檔 祈禱儀式揭序幕

宣誓就職的數小時前，行程滿檔的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天出席祈禱儀式，這也是他就職日的第1個行程。

川普偕同妻子梅蘭妮亞（Melania）及已成年的孩子，抵達鄰近白宮的聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church），進行預計達1小時的祈禱儀式，儀式結束後，他將與即將卸任的總統歐巴馬共進早茶。

歐巴馬與川普2家人稍晚將沿賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）遊行4公里，前往於國會大廈外舉行的宣誓就職典禮。（譯者：中央社廖禹揚）1060120

(中央社)