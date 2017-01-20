川普當總統 德財長：美須遵守貿易協定
德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）今天說，川普總統治理下的美國必須遵守國際協定，並表示，雖然川普抨擊德國汽車製造商，他認為雙方不致爆發嚴重的貿易戰爭。
路透社報導，上任在即的川普曾誓言大幅修改美國貿易政策，經濟學家認為，他的保護主義作為將是美國成長的最大風險。
蕭伯樂對「明鏡周刊」（Der Spiegel）表示：「美國也簽署了國際協議，我不認為明天就會爆發貿易大戰，但我們當然會堅持，協定必須遵守。」
蕭伯樂也對瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）表示，即使是像美國這樣的超強，也無法摧毀全球自由貿易結構。
他說，德國經濟將明顯感受到美方任何保護主義抵制措施所產生的效應，但德國多少已具備免疫能力，因為目前德國成長的動力是內需。
川普本週批評德國汽車製造商，不在美國境內生產較多車，並警告將對進口車課稅35%。
德國美國商會（American Chamber of Commerce）也敦促川普，遵守自由貿易協定。商會主席馬蒂斯（Bernhard Mattes）說：「關稅及/或取消國際貿易協定等保護主義措施，在全球化世界無立足之地。」（譯者：中央社徐崇哲）1060120
(中央社)
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