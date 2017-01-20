台灣江蘇燈會登場 金雞振翅喻經濟起飛
第七屆台灣江蘇燈會今天晚間在江蘇省常州市點燈，台灣主燈為一隻翅膀會動的金雞，取「金雞起飛」與「經濟起飛」的諧音。台旅會會長周永暉及台灣觀光協會會長賴瑟珍都出席。
台灣江蘇燈會自2010年起舉辦，今年是第七屆，也是首次在中國大陸江蘇省常州舉行。
今年的台灣燈會也將於元宵節在雲林縣正式登場，台旅會也結合大陸組團社推出「台灣燈會行程」。
江蘇省旅遊協會副會長陳芬說，台蘇燈會有實質帶動旅遊觀光及文化交流的效果，也是江蘇民眾認識台灣的平台。
台灣海峽兩岸觀光旅遊協會會長周永暉在致詞時說，這是一隻有科技感的雞，取「金雞起飛」為「經濟起飛」的諧音，造型上有昂揚的氣勢。
周永暉說，除了以燈會和美食節推廣台灣，也歡迎陸客來台做不同主題的旅遊。
台灣主燈「金雞報喜迎新春」共動用15位專家到大陸負責組裝、燈光環境設置等。
負責設計的全采創意工坊執行長黃文全對媒體表示，為了「拚」出特色，讓民眾有新鮮感，這隻金雞展現振翅的創意，運送到大陸時總共拆成45個部分和4個貨櫃，並在有限時間內完成，工作人員都很用心。1060120
(中央社)
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