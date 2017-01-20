游錫(方方土)：祝賀川普就職 發展台美邦誼

前行政院長游錫(方方土)在出席川普就職典禮前表示，代表台灣的政府與人民向川普表達由衷祝賀之意。台美關係深厚長遠，兩國邦誼要繼續發展。

游錫(方方土)出席川普就職典禮前指出，台美關係深厚長遠，兩國邦誼還要繼續發展，台灣祝賀團全體團員大家懷著愉快心情，要來代表台灣的政府與人民，向川普閣下表達由衷祝賀之意。

他說，除了祝賀外，也藉機會來看全世界最先進的民主國家，總統就職大典是怎樣的情形?例如美國是在國會山莊，台灣是在總統府，具有什麼意義，值得來觀察。

游錫(方方土)表示，可以參考民主先進國家兩百多年的發展，台灣才20多年，有哪些值得參考。

游錫(方方土)與祝賀團團員台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源，及朝野立委陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐和陳怡潔等，在華府期間拜會美國政要、國會議員與智庫學者等，就川普政府的台美關係發展交流互動。

游錫(方方土)強調，台美關係正處於有史以來最佳狀態，包括國會議員和智庫，所有碰到的美國友人都表達非常支持台灣。有的國會議員甚至直接講「我愛台灣」3次。他們都非常關心台灣的安全與經濟發展，對於台灣是否參加更多國際組織，也願意支持。

約有80至90萬來自全球的政要與全美祝賀民眾，出席在國會山莊前廣場舉行的新任總統就職典禮。華府天氣低溫陰雨，祝賀團成員都準備好雨衣和外套。1060120

(中央社)