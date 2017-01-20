錦織圭拍落闖將拉柯 對決費爸逐8強

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日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori），今天出戰澳洲公開賽男單第3輪，直落3擊敗對手拉柯（Lukas Lacko），邁進第4輪。

法新社報導，大會第5種子的錦織圭已連續第6年打入澳網16強，他經過2小時11分鐘的交手，以3個6比4拍下斯洛伐克闖將拉柯。

錦織圭接下來將對上4大天王之一的費德瑞（RogerFederer），費德瑞曾拿下17座大滿貫金盃，今天同樣直落3擊潰捷克第10種子柏迪奇（Tomas Berdych）。

錦織圭力求突破3度在澳網8強賽止步的紀錄，他在2012年輸給現任球王莫瑞（Andy Murray），2015年敗給瑞士「睡褲男」瓦林卡（Stan Wawrinka），去年則輸給塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）。（譯者：中央社廖禹揚）1060120

(中央社)