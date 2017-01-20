副總統：卸任禮遇從30萬降到7.5萬
副總統陳建仁今天說，之前年金改革委員會，很多人說總統副總統的禮遇條例要改要刪，當時總統蔡英文就跟他說，總統退下來後，退休禮遇比照現在年金改革、降到所謂的天花板。
副總統說，其實在年金改革委員會過程當中，很多人說總統副總統的禮遇條例要改要刪，那時候，蔡總統就跟他講說，「好，我們以後禮遇條例就是領一般的公務員的退休金就好了」，就是30幾萬元要領到7萬5000元，30幾萬元降到所謂的天花板。
總統蔡英文與副總統陳建仁在去年10月府院黨「執政決策協調會議」曾宣示，未來卸任後禮遇期間領取的禮遇金額，不會超過年金改革的所得天花板。
陳副總統近日陸續接受媒體訪問，說明年金改革，他今天上三立政論節目被問到，總統、副總統、部會首長是否願意把一半的薪資捐到年金大水庫？
他說，蔡總統第一時間就講說，總統退下來之後，她的退休禮遇比照現在年金改革的部分，這是一個態度；至於是否捐出薪水的一半到基金裡面，「這個我可以回去來大家商量看看」，就他個人的部分，「說實在話，我們家的經費是我太太在管的，我要去徵求她的同意」，但是他是覺得，大家共體時艱是有必要。
另外，陳副總統強調，年金改革除了年改委員們大家的努力之外，包括政委林萬億、教育部長、銓敘部長、勞動部長、人事總處人事長幾乎是每個禮拜都在討論。
被問到會不會過完年後，有些人要換人了？陳副總統說，這些人到目前在年金改革的這個部分都做得很稱職，很謝謝他們，沒有他們的努力，還有部會同仁的努力，年金改革的方案不能夠在很短的時間內做那麼多的精算，然後提出來的。1060120
(中央社)
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