色運將性侵案再掀風波 受害韓女寫信怒揭：車隊解散是假的

詹嫌部落格裡有不少與來台旅遊的韓籍正妹合照。圖中女子非被害人，照片已馬賽克及變色處理。（取自詹男部落格）

計程車司機詹侑儒因涉嫌下藥性侵韓國女大生遭收押，整起事件引起國內一片譁然，讓台灣觀光形象受到傷害。而詹男所屬的「Jerry taxi tour」計程車隊，原本日前傳出受此案影響已解散；不過臉書粉絲團「유학일기 - 留學日記」今（20）日貼出一篇受害3名韓女的手寫信，直指該車隊仍未解散，並表示手中有對方還在營業中的證據。

臉書粉絲團「유학일기 - 留學日記」今貼出一篇受害韓女們的手寫信，內容開頭即提到，公開說明需要很多的勇氣和時間，但實在是因爲駐台北韓國代表部和Jerry計程車旅遊公司的矛盾的態度，讓其相當憤怒，才鼓起勇氣來面對。

內容中，除詳述整段受害過程外，也直指「Jerry taxi tour」公司已停止營業的消息是假的，稱其有他們仍在營業的證據，且懷疑整起犯罪非一人所為，盼台灣司法單位，能嚴正地處罰涉案的掮客和他的司機們，「那樣才可以對我們受害者的心理安慰一點。」

全文如下：

各位大家好

我們是臺灣的各位都在關心的計程車旅遊性侵事件的受害者三個人。爲了決心把這封信寫給臺灣的各位需要很多的勇氣和時間了。讓我們這麽勇敢面對的最大的原因，是因爲駐臺北韓國代表部和Jerry計程車旅遊公司的矛盾的態度讓我們憤怒。

我們去臺灣之前很開心地查查關於臺灣的資料的時候、在網路上的部落格看到 JERRYTAXI TOUR和從那個公司分開出來的APPLE旅行社兩家當中考慮之後我們選了JERRY計程車旅遊公司、然後和他們訂約了。我們就聯絡JERRY他的KakaoTalk、他說因爲他們有在忙、因此會介紹其他朋友呢、結果那個人就是這次事件的犯人司機 JACK。

JERRY計程車旅遊公司和 APPLE計程車旅遊公司都在韓國用KAKAOTALK接客人呢、除了我們以外還有其他受害者、我們一起找找的結果我們在猜測大概總共有80個人左右的司機。關於事件的前後情況來説明的話、我們三個人是12號上午十點在飯店的門口見面了已訂約的司機JACK、然後觀光 野柳、十分、 金瓜石、九份。

我們是在最後一個觀光地的九份喝那個問題的優酪乳了。我們搭計程車之後出發士林夜市之前JACK叫我們等一下就跑去後備箱做了什麼、而且那個後備箱被黑色的窗簾蓋住、我們看不到後面的後備箱的情況了。還有JACK一下之後拿過來餅乾和優酪乳、說吃完就出發，我們跟他說不用等了現在就去吧、但JACK回答說你們吃完再去，然後他說去上厠所就離開了一下。

喝了幾口就朋友們說味道怪怪的、所以只喝一口的我，拿著JACK的手機裏的翻譯軟体用英文跟他說它味道怪怪的，他就回答說因爲草莓和牛奶混合會有一點點的苦味、我們認爲臺灣的優酪乳都這樣就沒有懷疑了，坐車之後過了一下就朋友們看起來昏倒一樣睡着了再來説什麼不清楚的話。

看到那個情況之後大概過了10分鐘左右的時間，我也昏倒睡着了。到了士林夜市之後司機叫我起床說，你看起來比較好一點就一個人下車去逛逛、他說會照顧我朋友們。還叫我說逛完就給他訊息之後開車離開了。

我第一次那麼昏昏迷迷、所以沒有記清楚在士林夜市做什麽買什麽。我給他快回來的訊息可是他沒有回來、我就繼續昏迷又慌慌的精神下，在下車的地方對面等他了。司機回來之後朋友們都還在睡着、而且我看到JACK的很嚴重的表情和不親切的態度感到害怕就不敢抗議，回來飯店之後比其他朋友們精神好一點的我攙扶兩個朋友回來房間之後，過了一下我也昏睡了到13號下午5點都沒有醒了。

經過13號下午5點醒了之後我們的精神都還沒完全醒醒的。我們懷疑好像那個優酪乳有問題，就14號半夜1點30分左右決定了在7-11買一樣的優酪乳喝喝看。我們喝了之後明明知道味道和當時的優酪乳不一樣，所以就確信了一定是在優酪乳裏面加了什麼藥品才這樣的。

我們大概兩點左右回來飯店一直苦惱了。一個朋友對當時在計程車裏面發生的記憶比較明確、從那時候我們開始討論在語言不通的國外要怎麽報警。出來結論的我們半夜三點半左右打電話給駐臺北韓國代表部的緊急電話號碼了。可是接電話的值班人員一開始嘆了氣。他有發脾氣的語態說現在韓國半夜三點了這麼晚的時間有什麼事打代表部的緊急電話、這部分是聽聽外交部臺灣公館的錄取記錄會有的吧。

誰聽了都會知道他在發脾氣的態度接電話、因此我們也生氣了說，現在我們的情況就是緊急的、 在臺灣受害性侵了、所以打電話給你們這緊急號碼了，我也怒氣地說了他聽完之後叫我別太憤怒來安靜一點說說看。

以後關於這次性侵的事情和他很嚴重地説明之後邀請了翻譯的人。結果他回答說不能想叫就可叫翻譯的、又說早上首先報警之後再來打電話的話，我們會幫你們處理的、説到這裡就掛電話了。我們就無奈無言了。連一句的中文都不會的我們在國外怎麽報警呢，如果報警了那麽駐臺北韓國代表部會不會馬上過來幫助的，關於這些事情都沒有聽到讓我們無言了…

以後在韓國的NAVER知識in、和來臺灣的韓國人常用的網站、還有FB的部落格上寫文章之後，遇到現在幫助我的公司和法律支援、他們從報警到在法庭内翻譯都幫助我們呢。我們是和臺灣新聞報導的内容不一樣、是剛考上大學的年輕的少女們。不會中文所以在國外感到害怕又恐慌、幸好14號上午有一位大師說跟著我們一起去警察局了，在那邊有一位韓國人和旅遊公司的員工幫助我們一起報警了。很親切的臺灣警察幫我們移送到醫院的時候、在臺灣的各個媒體已經在報導這件事情，很多臺灣人士和臺灣計程車公司的員工幫助我們在醫院收到性病檢查+性侵受害檢查+藥物檢查等等。

那時候聯絡不到的韓國政府的人來醫院說有急事才這麼晚來了。當時我們錢不夠、可是非常感謝臺灣女性團體的一位幫我們付完費用了。然後和臺灣人士們從醫院到法庭一起去之後對法庭的檢察官説明兩次了。當時對檢察官說名的時候跟著我們一起去的人不是韓國政府的人、乃是住在臺灣的韓國阿姨了。

我們的中文溝通沒那麽好、所以一邊説話一邊畫畫的、可是檢察官很親切又忍耐聽我們的説明了。結束之後大概一天都沒有吃什麼的我們太餓了又快累死的情況下問他們可否幫我們找找可以休息的地方、但我們聽到的是用國費可以做的是都沒有的回答而已，我們太害怕不敢回去飯店的時候、臺灣人士幫我們找找可以休息的地方，計程車公司的員工和一位人士幫我們、因此我們在他的家睡了一天，飯店内的所有行李是計程車公司的兩位幫我們送到他的家了。

然後隔天送到機場我們就可以放心地回來韓國了。回來韓國之後我們聯絡幾次代表部、可是回答只有他們會聯絡我們繼續等待的回答而已。現在我們在去臺灣的韓國人常常利用的網站内問問有沒有其他受害者的結果、主張受害的人越來越多、這些受害者們都不知道聯絡到哪裏又不會中文所以請一家計程車旅遊公司的員工來幫忙、可是一個人擔當十個人左右的受害者、而且受害者越來越多、因此個人處理太困擾、韓國代表部說他們會幫助我們就寄給他們電子信了受害者都寄給他們信呢。

可是到現在都沒有收到任何回信。這是從12號到19號的情況、因爲記者只想找熱門消息而已，他們只想指責外交部的態度、叫我們要求關於它的錄取記錄、我們覺得這樣沒有什麽幫到我們就這樣出來臺灣各位的面前拜托一下。

我們因爲不聯絡韓國的新聞媒體乃是聯絡臺灣的新聞媒體的原因是，第一：在臺灣的新聞更正報導關於我們的新聞報導，因爲加了各種臆測和真實不一樣的内容我們受害者二次的傷害，不是真實的内容的話拜托你們請勿亂來報導

第二：駐臺北韓國代表部的各位到現在都沒有聯絡我們，如果這次再一次熱門的話會來幫助我們就這樣出來了。

第三：韓國和臺灣政府一起協助之後預備一些受害預防策和對應策、再來幫助我們和繼續增加的受害者們的協助來司機JACK和違法計程車公司和他的同事們，受到法律内的嚴重的處罰。這麼勇敢地出來面對的最大的原因是因爲臺灣新聞報導的JERRY公司已經停止營業的報導是假的、正在用KakaoTalk還在營業中。我們有他們還在營業中的證據。

第四：現在除了我們以外其他受害者也在忐忑不安、在Kakao團體聊天室内等待幫助。有一位受害者從飯店拿到當時被藥品昏迷之後情況的監視器影片，大部分的受害者都是一樣喝在野柳賣的珍珠奶茶或優酪乳了。

我們受害者對臺灣的警察/檢察官想要的是，1．Jerry公司的掮客和屬於那家公司的司機們也一起調查。

2．我們懷疑這次的犯罪不是那JACK一個人準備的犯罪、在JERRY公司司機的個人FB和SNS上有受害者的照片、其中都沒有男生客人、只有女性客人的部分讓我們懷疑。而且他們把客人介紹給他的同事的也不是旅行社介紹的、乃是個人介紹給別人的 掮客形式的違法營業、請處罰他們別再同一個方式只換電話號碼或公司名字再出來營業的。臺灣新聞報導說已經禁止營業了 但JERRY公司的司機今天也還介紹同事的方式在KAKAO上營業中。AKAOTALK ID : jerrytaxiwei / jerrytaxiem / 267j7 / jett0126 / VF8245432 /apple8115

3．可以處罰的最強力的宣告來處罰掮客和他的司機們。那樣才可以對我們受害者的心理安慰一點。如果韓國和臺灣的記者關於這件事情有什麼疑問的話，請聯絡到幫助我們的律師吧。我們會經過他回答您的疑問。

謝謝大家讀這麼長的文章、希望臺灣的韓國各個部處的代表出來幫助我們。拜托各位。

(中時電子報)