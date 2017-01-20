川普就職典禮 民眾爆衝突
根據CNN的報導，支持與反對川普的群眾在新總統上台之際於美國首都華府爆發了肢體衝突。
報導指出，現場大約有50名反對川普的群眾因企圖阻擋就職典禮的安全檢查哨，並且與支持者爆發肢體衝突。而在距離衝突現場的不遠處，也有150名新移民組織示威活動。在第10街的安全哨，出現了三名用繩子將脖子串起來，搞行為藝術的女性示威者。而在加拿大大使館的檢查哨前，則出現了數量高達150人的抗議群眾。
來自紐約的示威者霍爾茨（Jed Holtz）指控川普是性別主義者、伊斯蘭恐懼症患者、偏執狂與民族主義者。他們要求關閉檢查哨，並要求川普的支持者回家。警察開始往事發現場集中，但仍保持克制的態度，站立在安全檢查哨的後方。從新墨西哥州來的20歲示威者鮑威爾（Lysander Reid-Powell）表示，他們今天齊聚華府的目的，是要阻止美國變成一個法西斯國家。
除了美國本土外，本次參加示威群眾的也有來自倫敦、柏林與香港的國際人士。而在西岸，也有巴勒斯坦人組織的抗議活動，反對川普將美國大使館由耶路薩冷移到特拉維夫的計劃。
(中時電子報)
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