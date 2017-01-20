掌握加減乘除 過年肥肉不上身

我要評比

尾牙、除夕與春酒一連串的聚餐，國人短期體重平均增加近2公斤；美商賀寶芙營養研究中心暨營養諮詢委員會主席David Heber表示，善用「加、減、乘、除」4法則，即可輕鬆控制體重。

所謂的「加」是加強優質蛋白質，可使體力充沛，有助於促進新陳代謝及幫助進行體重管理計畫；「減」是減少每日攝取熱量，因為年節大魚大肉、宵夜零食不節制，容易吃下過多的熱量與油脂，應減少熱量攝取。

「乘」是乘(成)群好友揪團去運動，有好友們互相支持、鼓勵，形成團體健康減重的氛圍，會讓運動形成習慣、更為持久；David Heber建議，每周運動5次、每次45至60分鐘最佳，除了補充水分外，運動後30至60分鐘補充蛋白質可有效修復身體。

最後的「除」是除去油膩飲食習慣，尤其高脂、油炸及燒烤食物應避免，長期下來更會使得癌細胞生長產生癌化，不利腸道保持年輕與健康。

(中時)