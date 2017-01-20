湖北山崩飯店被埋 傳至少5人被困
綜合央視客戶端等陸媒報導，大陸湖北省南漳縣今天晚間7時30分左右發生山崩，一處飯店部分房屋遭掩埋。根據當地消防機構微博表示，目前得知現場至少五人被困，已救出三人。
湖北南漳縣城關鎮便河村三組海市蜃樓酒店（飯店）後方，晚間7時30左右突發山體滑坡，將飯店部分房屋掩埋，目前救援正在進行。
根據湖北省襄陽市公安消防支隊官方微博晚間發布資料顯示，現場至少有五人被困，目前已救出三人。
事件發生後，微博上也流傳現場影片，從影片中可以看到，樓體損毀嚴重，現場一片狼藉，消防人員正在營救。中共南漳縣委宣傳部工作人員表示，後續救援情況，將及時對外公佈。1060120
(中央社)
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