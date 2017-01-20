越南政府許可民眾進入賭場
越南政府今天正式公告許可超過21歲、月收入1000萬越南盾（約新台幣1萬4900元）公民可以進入賭場，目前越南有7處合法賭場。
根據曼谷郵報報導指出，越南政府今天公告一項法令許可越南民眾進入賭場，條件是年滿21歲、月收入1000萬越南盾的公民。過去只允許外國人進入賭場。
開放越南民眾進入賭場的構想，自2013年越南政府就草擬計畫，並在2014年4月批准北部廣平省一處賭場供特定條件的越南公民進入賭場，不過越南內部的反對聲浪從未停止過，反對人士認為將是一個大災難，過去越南境內賭場僅開放給持外國護照的人士進入。
根據報導指出，過去這些賭場，主要吸引中國公民進入賭場，越南境內有7處合法賭場。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。