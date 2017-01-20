越南政府許可民眾進入賭場

越南政府今天正式公告許可超過21歲、月收入1000萬越南盾（約新台幣1萬4900元）公民可以進入賭場，目前越南有7處合法賭場。

根據曼谷郵報報導指出，越南政府今天公告一項法令許可越南民眾進入賭場，條件是年滿21歲、月收入1000萬越南盾的公民。過去只允許外國人進入賭場。

開放越南民眾進入賭場的構想，自2013年越南政府就草擬計畫，並在2014年4月批准北部廣平省一處賭場供特定條件的越南公民進入賭場，不過越南內部的反對聲浪從未停止過，反對人士認為將是一個大災難，過去越南境內賭場僅開放給持外國護照的人士進入。

根據報導指出，過去這些賭場，主要吸引中國公民進入賭場，越南境內有7處合法賭場。1060120

(中央社)