墨西哥毒梟古茲曼 被引渡至美國接受偵訊

法新社報導，美國政府通緝多時的墨西哥頭號毒梟古茲曼（Joaquin Guzman）周五終於引渡至紐約法院接受偵訊。古茲曼經營的席那羅亞販毒集團（Sinaloa cartel）被控大量走私毒品至美國，若罪名成立將處以終身監禁。

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(工商)