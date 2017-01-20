年關將近防詐騙 熟記「1聽2掛3查證」
年關將近，春節前後，正是民眾現金充裕、交易熱絡的時候，新北市政府警察局分析出4種常見的詐騙案件類型，為民眾介紹詐騙集團犯案手法、提示詐騙關鍵句及教導防詐小訣竅以供判斷如下：
假冒名義案類：歹徒利用網路應用程式、電話等，以亂槍打鳥的方式聯絡被害人，冒充親朋好友借錢來行騙。（關鍵句：猜猜我是誰？你知道我是誰嗎？）
解除分期付款案類：歹徒假冒商家或金融機構人員，佯稱被害人購物付款方式誤選或遭誤植為分期付款，指示其去ATM提款機操作，致被害人遭騙匯款。（關鍵句：您選購之商品「誤設為分期付款」，請您依指示至「ATM」解除設定，否則會不斷扣款。）
假網路拍賣（購物）案類：歹徒偽冒網路賣家刊登虛假購物資訊，被害人付款後未取得商品之詐騙類型。
假冒公務機構（公務員）：歹徒偽冒公私立機關（機構）、學校、醫院人員撥打電話，藉用話術讓被害人誤信遭冒用身分，再偽冒檢警調機關謊稱被害人涉案，以配合調查為由要求直接或間接交付款項、提款卡、存簿託管之案件。（關鍵句：您涉及一件海外洗錢案，需要凍結帳戶作調查，另請您提領現金交給檢察官監管。）
警方呼籲，接獲疑似詐騙簡訊、電話，務必詳加查證，牢記「1聽」（仔細聽電話內容，注意有無詐騙關鍵句）、「2掛」（掛斷電話）、「3查證」（撥165反詐騙專線）口訣，切勿輕易匯款。
另外，民眾於網路購物時務必慎選評價好之賣家，以防遭不肖之徒騙取財物；若有相關疑似詐騙不法情資，請提供予新北市政府警察局，警察局必將依法嚴辦；不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。
(中時)
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