歐巴馬告別白宮橢圓形辦公室

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在迎接繼任者川普（Donald Trump）抵達白宮前，即將卸任的美國總統歐巴馬今天最後一次離開白宮橢圓形辦公室。

歐巴馬手持一封信函步入橢圓形辦公室，然後把信函擺在眾多總統使用過的一張19世紀書桌上。

即將卸任總統依慣例都會為繼任者留下私人叮嚀。

歐巴馬夫婦其後在白宮迎接川普夫婦，共飲早茶和咖啡，然後連袂前往國會山莊出席新總統宣誓就職典禮。1060120

(中央社)