土耳其：敘利亞協議排除阿塞德不切實際

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土耳其今天表示，堅持將敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）排除在外，作為敘國衝突的解決之道，已是「不切實際」的想法。

土耳其副總理希姆謝克（Mehmet Simsek）在瑞士達佛斯世界經濟論壇（WEF）就敘利亞問題表示：「我們必須務實、實際些。戰地現況已大幅改變。土耳其不能再堅持沒有阿塞德的協議，這不切實際。」

土耳其向來大力抨擊阿塞德，自敘利亞這場始於2011年3月反政府示威的衝突爆發以來，土耳其一直支持欲將阿塞德逐下台的敘國反抗軍。

土國去年承認阿塞德是敘利亞議題的一員，但這是土國高階官員首次公開表示，堅持將阿塞德下台當作解決之道是不切實際的想法。（譯者：中央社蔡佳伶）1060120

(中央社)