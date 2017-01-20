就職重要時刻 川普戴中國製領帶

這是川普就職當天戴的中國製領帶。（圖/推特）

儘管川普在就職前多次推文，說中國操縱匯率，進行不公平貿易，並誓言要將工作帶回美國。但在20日最重要的就職典禮當天，他並未以身作則，戴上美製領帶，還是選擇了中國製的產品。

儘管各方擔心，川普一上台，就可能點火掀起美中貿易戰，但從他戴中製領帶出席就職典禮的跡象看來，情況可能並不如想像中的悲觀。

過去8年來，美中審慎看待雙方關係，但始終尋求更多合作，而非衝突的理由。雖然雙方因網路攻擊，還有南海問題，不時指控對方，但為了防止伊朗發展核武，減緩氣候變遷威脅，彼此互相合作，雙方存在著競合關係。

(中時電子報)