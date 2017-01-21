「明星老闆」年終犒賞不手軟 周董帶員工遊馬爾地夫

每每到了接近過年的時候，大家最在意的就是公司的年終獎金有多少，不過結果總是幾家歡樂幾家愁，但是有著極具生意頭腦的「明星老闆」，豐碩的年終獎金可說會讓人領到手軟，甚至還有高級3C產品，甚至還能到國外旅遊，看在外界眼中都投以羨慕眼光。

張庭美容副業經營成功，讓她帶員工到歐洲遊玩。(圖/本報系資料照)

女星張庭因主演《武媚娘傳奇》韋貴妃一角，精湛演技讓她演藝事業再攀顛峰，但是她並為此趁勝追擊，反而將重心轉往投資美容副業，創立的品牌「TST庭秘密」立足大陸市場後挺進全球，海外首站落腳馬來西亞，據悉旗下經銷商就多達118萬人，每個月發出12、13億薪水 ，此外2016也開出漂亮成績單，為了犒賞事業夥伴，更在年底大手筆包下遊輪「歌詩達幸運號」，邀請3000多位員工去韓國暢玩5天，此外還策劃感恩趴，找來歌手阿杜和蔡妍獻唱，主持人則邀請前「飛輪海」成員辰亦儒擔綱大任，這讓許多人羨慕不已，頻頻追問公司還有職缺嗎?

范冰冰近年晉升最會賺錢女明星。(圖/本報系資料照)

范冰冰每年年收入高達上億人民幣，也晉身為最會賺錢的女明星，這就讓她曾霸氣發言「我不需要嫁入豪門，因為我就是豪門」，果然在犒賞員工方面就見證她的「豪氣」，據悉每年都會為員工準備五到六位數不等的現金紅包，女員工外加高級珠寶、男員工外加高端腕表；化妝師更獲得天價船模，而今年犒賞更是大升級，不僅每人發一台筆記型電腦、一款最新型手機外，還有歐洲豪華之旅，至於地點在哪就讓我們拭目以待。

周杰倫犒賞員工不手軟。(圖/本報系資料照)

周杰倫當今貴為歌壇天王，雖然面對唱片寒冬，但是有著生意頭腦的他，早已經試著多方投資，早已堪稱是副業大亨，每年賺進大筆鈔票的他，對於犒賞員工一年辛勞毫不手軟，像是去年尾牙光現場獎金就有300萬台幣，周媽媽還另外包給每位員工紅包，加起來就有550萬元台幣，另外還大手筆招待員工到馬爾地夫員工旅遊，至於今年會如何犒賞員工辛苦，相信絕對不會讓所有人失望的。

(專題報導)