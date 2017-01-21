她們喜宴流水席！張秀卿「一生一世」陳仙梅讚真材實料
每個女生都對婚禮有憧憬，陳仙梅曾幻想在看得到海的平原上舉辦婚禮，現場有樂團歌手演唱爵士樂、賓客們吃吃喝喝等等，而婚禮方式很多樣有海島婚禮、戶外婚禮與婚宴會館等等，其中陳仙梅、張秀卿則是舉辦流水席喜宴，張秀卿席開214桌諧音「一生一世」，陳仙梅大讚辦桌菜色好吃。
陳仙梅日前回老公屏東老家辦流水席婚宴，她曬白紗照並有感而發說：「穿着禮服、站在露天撘架的舞台上敬酒，怎麼也沒想過，這居然是我的喜宴，屬於我陳仙梅個人的『流水席』！」陳仙梅大讚婚宴濃厚鄉親氛圍、菜色好吃「辦桌真的、真的、真的好好吃，鮑魚龍蝦什麼都有真材實料」。
台語歌后張秀卿2014年與「加水站王子」王國贊結婚，在台南舉辦水席喜宴，席開214桌諧音「一生一世」，場面盛大。婚後張秀卿與小12歲的老公大方放閃外，更力拚「做人」，夫妻倆感情甜蜜。
有別於陳仙梅、張秀卿舉辦流水席婚宴，網路紅人蔡阿嘎的婚禮也相當特別，蔡阿嘎與初戀情人「二伯」選在2016年最後一天，在兩人母校舉辦婚禮，並舉辦婚禮園遊會，邀請粉絲同樂，園遊會會場擠爆人潮，還一度無法進入。
(專題報導)
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