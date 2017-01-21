AV女優的超強吸力！連傑尼斯男星都通殺

松本潤被爆劈腿葵司長達4年時間！（圖／取自Instagram、合成圖）

日本AV產業驚人，不僅在這方面很有吸金功力，更有越來越多年輕女生願意一頭栽入這特種行業。不少AV女優名氣更高過一般藝人，甚至有不少傑尼斯男星劈腿偷吃都挑AV女優，被揶揄是「一圓夢想！」

「嵐」的成員松本潤和女星井上真央交往11年，沒想到卻被週刊踢爆他劈腿長達4年時間，且對象就是AV女優葵司，此消息一出震驚各界，葵司社群網站更被灌爆，兩人至今仍不敢出來面對；雪上加霜的是，松本潤還被加碼爆料其實還有「小四」！且對象又是AV女優上原亞衣，讓不少粉絲徹底崩潰。

伊野尾慧被發現禿頭問題嚴重。（圖／取自on.cc）

除此之外，傑尼斯旗下的「Hey！Say！JUMP」成員伊野尾慧，去年也被拍到和AV女優明日花綺羅在新加坡度假，讓許多女粉絲傻眼，但不僅如此，伊野尾慧還被爆搭上另外兩位主播，十足夜夜笙歌的形象，他事後上節目被拍到有禿頭危機，當時就被嘲笑是縱欲過度導致。

美雪艾莉絲先前被指引退是為了森田剛。（圖／取自Twitter）

另外，傑尼斯V6的成員森田剛先前和AV女優美雪艾莉絲的緋聞更是鬧得沸沸揚揚，當時美雪艾莉絲的引退更被指是為愛淡出AV界，不過兩人最後分手，森田剛甚至和前輩宮澤理惠傳出緋聞，但粉絲支持森田剛與宮澤理惠反而多一些。

(專題報導)