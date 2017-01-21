周湯豪、鬼鬼打得火熱卻沒譜 「他們」也都做不成情人

不少演藝圈男女於公於私都和得來，好到連粉絲都祝福，但就是做不成情人。(中時資料照片、facebook)

無論是一般的宣傳活動或是上綜藝節目，在鏡頭前能有點「火花」，總是比較吸引人，這也是為何「螢幕CP」吸引人之故，很多男星、女星私交不錯，一同現身也樂意展現彼此好交情，看他們相處開心快意的模樣，讓人忍不住幫他們加油，希望心目中的CP成真，彼此陪伴幸福快樂，例如宣傳期打得火熱的帥哥周湯豪跟鬼鬼，就是相當匹配的一對，但要從朋友變情人，對很多「好朋友」來說，似乎是一輩子不可能的事情呢！

鬼鬼跟周湯豪在宣傳期時打得火熱，粉絲也覺得兩人速配，但鬼鬼卻說以現在的工作量，兩人很難「有什麼」。(翻攝自facebook)

黑澀會美眉出身的藝人鬼鬼(吳映潔)，27歲的她出道滿10年，為圓夢簽約給韓國CJ E&M娛樂，以藝名GEMMA推出同名EP，正式出道，而男星周湯豪，則在陪伴母親比莉抗癌成功後，簽約太陽娛樂，推出新專輯頗受好評，兩人宣傳期差不多時間，剛好於公於私，都讓人有機會見證到他們的好交情，俊男美女在螢幕前打得超火熱，好友黃小柔跟眾粉絲們也力拱他們交往。

鬼鬼曾說過，比起在〈一直〉MV中跟她相擁、壁咚甚至親額頭的天菜劉以豪，周湯豪在她心目中的排名更勝一籌，男方也曾說過嚮往的愛情，是從好友晉級到女友的那種穩定感情，但「鬼湯CP」至少到現在都沒能成真，鬼鬼透過經紀人坦言，以目前雙方的工作量，實在難以發展到戀人關係，但她也不會把話說死，只能說「目前」就是朋友囉！

小哥跟二姊的交情從出道一直到現在，兩人沒有交往，但相約老了甚至死後，若還單身就相伴。(中時資料照片)

台語歌壇天后江蕙、美聲歌王費玉清以及主持大哥大張菲，眾所周知三人交情相當好，甚至傳出張菲2003年跟江蕙求婚過，但最終被二姊歸類為「家人」，至於費玉清，則是二姊點名「可以嫁的對象」，粉絲們也認為兩位巨星男未婚女未嫁，多年來不停敲邊鼓，希望兩人不如就在一起。

江蕙和費玉清不僅認識得早，個性還很相似，都很低調簡樸，就算相約，也總愛約在家聊天，小哥還自爆常常夜探香閨聊整夜，但這麼多年過去，卻都沒有進一步消息，然彼此有「相守」的心，這是確定的，二姊說過，若跟費玉清到老都沒結婚，那可以當「老伴」，費玉清則說，希望兩人死後，墓可以靠在一起好做伴，讓天后直呼感動。

羅志祥跟蔡依林沒少傳緋聞，但就是不曾真的走在一塊，小豬也說兩人只會是兄妺。(中時資料照片)

蔡依林跟羅志祥，一個舞后一個舞王，不論哪方面都相當匹配，然兩人情路始終沒能走在一塊兒，想當年蔡依林上羅志祥主持節目，當時建立起的友情，就此延續10年以上，歷久不衰，過程中兩人也合拍過偶像劇《HI上班女郎》，依然沒萌發愛情，但讓友情更加溫，因此有了著名的10年之約：如果十年後其中一個紅了，另一個不紅，那就要盡力幫對方紅！

雙J戀結束時，小豬為了挺蔡依林，在上《康熙來了》時，不斷努力替蔡依林「擋子彈」，更船他為了好友，跟周杰倫「保持距離」，Jolin、小豬私下常聚在一起，緋聞也傳了好多回，但兩人的情路多年來卻是各自走，羅志祥表示，兩人只會是姊妹，不會是情人，只希望兩人都能找到讓自己幸福的另一半。

(專題報導)