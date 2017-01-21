告別白宮 歐巴馬也得跟千萬粉絲說掰掰
川普(Donald Trump)已在美國時間1月20日正式就任第45任總統，開啟川普時代。這也代表，執政八年的美國第44任總統歐巴馬(Barack Obama)即將告別白宮，搬出他居住了八年的「家」。不僅如此，歐巴馬八年以來對外發生的數位平台上所累積的粉絲，他也必須一併告別，聽起來還滿感傷的。
根據先前美國白宮公布的數位資產交接辦法，處於新媒體時代的歐巴馬，將在交接完成之後，一併交接「數位資產」。這當中到底哪些呢？最主要的Twitter @POTUS(美國總統專用帳號)中的1千1百萬粉絲將會保留，而所有推文都會被清空。不過你不用擔心，這些推文全都會被移轉到@POTUS44 這個全新的帳號，來保存歐巴馬先前所留下的數位足跡。
在歐巴馬執政時期相關社群平台所發布的內容，除了以上作法之外，最主要是會被封存在美國國家文書暨檔案總署(National Archives and Records Administration，NARA)，包含白宮的Twitter(@WhiteHouse)、Facebook(The White House)、Instagram(whitehouse)帳號、還有Twitter中@FLOTUS、@PressSec、@VP這些帳號，也都將如法炮製。
歐巴馬是第一位透過社群平台而興起的美國總統(川普無疑是第二位)，他上任之後積極擁抱新媒體，是第一個使用Twitter@POTUS帳號的美國總統、是第一位在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)使用Facebook直播(Live)、第一個在Snapchat使用濾鏡，也是第一個透過YouTube平台與民眾對談的美國總統。相信他留下的這一切特殊紀錄，都會讓他的支持者感到相當懷念。
(中時電子報)
文章來源：美國白宮部落格
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範