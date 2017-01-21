告別白宮 歐巴馬也得跟千萬粉絲說掰掰

美國第44任總總歐巴馬將在完成交接之後，將告別白宮與網路上的千萬粉絲。(圖／翻攝美國白宮部落格)

川普(Donald Trump)已在美國時間1月20日正式就任第45任總統，開啟川普時代。這也代表，執政八年的美國第44任總統歐巴馬(Barack Obama)即將告別白宮，搬出他居住了八年的「家」。不僅如此，歐巴馬八年以來對外發生的數位平台上所累積的粉絲，他也必須一併告別，聽起來還滿感傷的。

根據先前美國白宮公布的數位資產交接辦法，處於新媒體時代的歐巴馬，將在交接完成之後，一併交接「數位資產」。這當中到底哪些呢？最主要的Twitter @POTUS(美國總統專用帳號)中的1千1百萬粉絲將會保留，而所有推文都會被清空。不過你不用擔心，這些推文全都會被移轉到@POTUS44 這個全新的帳號，來保存歐巴馬先前所留下的數位足跡。

在歐巴馬執政時期相關社群平台所發布的內容，除了以上作法之外，最主要是會被封存在美國國家文書暨檔案總署(National Archives and Records Administration，NARA)，包含白宮的Twitter(@WhiteHouse)、Facebook(The White House)、Instagram(whitehouse)帳號、還有Twitter中@FLOTUS、@PressSec、@VP這些帳號，也都將如法炮製。

歐巴馬是第一位透過社群平台而興起的美國總統(川普無疑是第二位)，他上任之後積極擁抱新媒體，是第一個使用Twitter@POTUS帳號的美國總統、是第一位在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)使用Facebook直播(Live)、第一個在Snapchat使用濾鏡，也是第一個透過YouTube平台與民眾對談的美國總統。相信他留下的這一切特殊紀錄，都會讓他的支持者感到相當懷念。

(中時電子報)