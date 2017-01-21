鹿亨公司1、2樓內銷倉庫、辦公室大火 火勢已控制
台灣車燈大廠帝寶工業（6605）舊廠，目前由鹿亨公司租用1、2樓，做為內銷倉庫與辦公室，20日晚上傳出火災，火勢一發不可收拾，經彰化縣消防局動員消防車及警義消，前往灌救後，20日晚上近10時，火勢已控制，所幸無人傷亡。至於起火原因與損失，縣消防局正在勘查中。
鹿亨公司的內銷倉庫與辦公室，主要負責帝寶車燈的內銷。帝寶發言人呂理豐表示，鹿亨公司並不是帝寶集團的子公司，且目前縣消防局還在勘災中，所以，有關這起火災，公司預定21日上午，將在股市觀測站，發布重大訊息，對外說明。
這次火災地點，是位於帝寶舊廠的鹿亨公司內銷倉庫與辦公室，恐會影響帝寶的內銷車燈營運，但帝寶內銷占比不大。至於對帝寶的外銷車燈出貨，並沒有影響。這起火災，對於公司營運影響程度，帝寶21日會做初步的說明。
彰化縣消防局說，該局接獲通報後，赴現場時，廠房已是一片火海，可能因廠區內有很多車燈塑膠原料、車燈成品，及半成品等易燃物，使得火勢一發不可收拾；所幸，20日晚上近10時，火勢已控制且無人傷亡。
鹿亨公司民國85年6月28日核准設立，實收股本1,000萬元，負責人林添明，目前登記地址，位於彰化縣鹿港鎮頭崙里，主要從事台灣市場的汽、機車零件配備批發業及零售業務。
(工商)
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