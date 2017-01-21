搶救高麗菜 中和青工關懷獨居老人

我要評比

國民黨新北市中和區青工會20日向產地農民採購200斤高麗菜，響應華山基金會舉辦的老人年菜活動。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市中和區青工會20日向產地農民採購200斤高麗菜，響應華山基金會舉辦的老人年菜活動。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市中和區青工會20日向產地農民採購200斤高麗菜，響應華山基金會舉辦的老人年菜活動。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市中和區青工會20日向產地農民採購200斤高麗菜，響應華山基金會舉辦的老人年菜活動。（葉書宏翻攝）

近來高麗菜價格大跌，國民黨新北市中和區青工會20日向產地農民採購200斤高麗菜，響應華山基金會舉辦的老人年菜活動，將此200斤高麗菜贈送給中和區獨居長輩。

中和區青工會長鄭鈞瑋指出，歲末天氣轉涼，社會上仍有不少弱勢需要大家的幫助，期盼藉此活動可以拋磚引玉，讓更多民眾、團體，願意關心社會、關心弱勢。

中和青工會執行長李謙國說，高麗菜供過於求導致價格崩跌，期盼可以達到拋磚引玉的效果，鼓勵更多人一起來幫助農民。

(中時)