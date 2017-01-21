歲末寒冬 新店警關懷弱勢
寒冬送暖，歲末祝福！新北市警察局新店分局安康派出所長所陳隆興、巡佐蕭尊仁、安康警友站站長林妮蓁及警友發起轄區內關懷弱勢家庭活動，同時也募集物資和現金，藉此援助轄區內需要幫助的民眾。
此次關懷活動是安康派出所員警家戶訪查時發現，關懷對象係低收入戶,二老者長期照顧車禍癱瘓的兒子，二老者年紀大了，無法外出工作，又必需照顧66年次車禍癱瘓的兒子，只能依靠社會補助艱苦的度日。
所長陳隆興得知張姓低收入戶狀況後，偕同安康警友站站長林妮蓁及警友們一同前往探視，並致贈慰問金、白米、奶粉、泡麵等物資，盼望張姓低收入戶能早日康復。
安康站長林妮蓁表示，為發揮人飢己飢，人溺己溺精神，並彰顯警察與警友站關懷社會的用心，將持續辦理類似的愛心活動，並呼籲各界能共襄盛舉！
(中時)
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