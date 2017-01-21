促英脫歐 川普90天內與英簽貿易協定

川普團隊來勢洶洶，90天內就要搞定跟英國的貿易協定。圖為卸任總統歐巴馬夫婦在白宮迎接即將上任的川普與其夫人。（圖／美聯社）

英國獨立黨黨魁、同時也是歐洲議會議員法拉吉(Nigel Farage)透露，新任美國總統川普將在90天內與英國簽訂新的貿易協定。

據英國《獨立報》報導，法拉吉指出，川普團隊向他透露的這項決定對英國來說是一個大禮，英國可以拿來跟歐盟談判脫歐問題。

報導說，川普此一決定意味著：美國與英國之間的貿易談判會在英國正式啟動脫歐程序之前進行。

但英國此舉並不符合歐盟現行法規，歐盟規定成員國必須脫離歐盟後才可以正式與其他國家單獨進行貿易談判，而目前英國計劃脫離歐盟的時間設定在2019年。

法拉吉很明確地指出，川普團隊告訴他，3個月內就可以搞定英美雙邊貿易談判。他說，跟他提起這件事的人是川普團隊裡來自其企業部門的成員，而非來自行政官僚體系人員，所以「對企業界來說，時間就是金錢。」

法拉吉說，這些人不是9點到5點的公務員，而是每天24小時／一周7天在幹活的企業界人士，他們說：「你知道嗎？90天！全部搞定。」

法拉吉強調，這對英國是一項大禮，不只是為生意、貿易或投資，這完全是對英國與歐盟的談判助一臂之力。

不過，報導指出，英國首相梅伊的發言人說，梅伊訪問美國時可以先就此交換意見，但英國一定會遵守歐盟的相關規定。

報導說，如果英國脫歐談判進行倉促，必然會對英國與歐盟造成傷害，其間涉及到工業、農業、醫藥還有環境法規的問題。對美國的貿易談判也一樣，粗糙的貿易協議會對多項產業造成不小的傷害。

(中時電子報)