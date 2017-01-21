返鄉被店員翻白眼 陸生PO文大讚台灣服務

有名陸生PO文表示在台灣獲得了太多的溫暖和感動，回到家鄉對於店員的服務頓時不太習慣。圖非當事人。(中時資料照)

台灣濃濃的人情味，總是讓來台的外國遊客留下深刻印象。有名陸生表示，在台時經常得到和善溫暖的服務，寒假回到家鄉後，遇到一名店員對她大翻白眼，讓她頓時不太習慣，「這樣溫暖和善的環境待久了，很容易忘記以前的生活是怎樣。結果懷揣著回家的憧憬就這樣一下子被這個店員潑醒了」。

有名陸生在Dcard上撰寫一篇「陸生：店員的大白眼」的文章，她表示寒假返鄉到機場免稅店買香水給舅媽，一名面無表情的女店員問她要什麼。經過簡單詢問價錢後，她覺得價錢太高，決定不買這款，再看看其他東西。「結果店員直接轉身，翻了一個大白眼？」

該名陸生坦言其實大陸店員這樣還蠻普遍的，「難道是我太習慣台灣溫暖的服務了？」她表示剛來時，還秉持著小心翼翼的態度，去買衣服不敢多試穿，去買東西不敢問的太詳細，因為在大陸，店員絕對給臉色看。後來漸漸習慣台灣的服務，超商結賬完店員說謝謝（剛來時真被嚇到），衣服可以盡情的試穿，沒有你試穿了就要買的壓力，買東西即使是一個水杯也可以問它的功能，甚至不買了店員還會說謝謝。

「這樣溫暖和善的環境待久了，很容易忘記以前的生活是怎樣。結果懷揣著回家的憧憬就這樣一下子被這個店員潑醒了」。該名陸生感慨表示，先進不是體現在錢的多少，大樓多高，科技多進步，而是在於人民的素質。素質怎麼體現，在於生活中的細節。說著謝謝，對不起和說著傻逼，你有病啊，這一看就不一樣。快要跌倒了路人下意識去扶和下意識躲開，感覺就是不一樣。「在台灣收穫了太多的溫暖和感動，結識了很好的朋友，認識了很好的老師，看到了很好的台灣人民。」

她表示這樣不是說自己的國家一無是處，只是每個國家都有一個發展的階段，即使紳士的英國曾經也經歷過污染嚴重，精神匱乏的時期。這樣說只是希望自己的國家在瘋狂的發展經濟中步調放慢一點，回頭看看，有太多東西沒有跟上。

她的文章引發許多網友回應，表示「台灣真的很溫暖，謝謝妳對於台灣的肯定」、「雖然也有不好的例子....但人情味真的很溫暖><」、「看到妳的文，我想起了那些可愛的陸生同學」；不過也有許多人表示「臺灣這樣其實很不好，根本服務業傭人化了，連嘆氣都可以客訴」、「臺灣的服務文化就是造就一堆奧客的原因」、「台灣奧客真該去給你們那些店員電一電，看會不會乖點」。

(中時電子報)