退休後做何事 歐巴馬籲民眾獻策

美國總統歐巴馬今天在即將卸任之際號召民眾，為他退休後應投入的工作獻策；他並誓言為「真正的民主」而努力。

歐巴馬在將美國領導大位交給川普僅數小時前推文、同時也與妻子蜜雪兒拍攝影片表示，關於芝加哥新建的歐巴馬總統中心未來將從事哪些活動，他們會採納民眾的意見。

歐巴馬的推文中說：「我不會停下來，我就在這裡，以1個公民的身分和各位共聚，領受各位真理和正義之聲、美好心情以及友愛的激勵。」

「就未來而言，我希望我們的初步作法能反映出各位最重視的問題。請各位將你們的想法分享到這個網址給我『http://Obama.org.』。」

蜜雪兒在影片中說，她們一家恢復平民身分後的第一件事將是「稍作休息」。

她說：「我們終於要睡得飽一點，而且花點時間陪伴家人，同時也沈靜一下。」

不過在這之後，歐巴馬夫婦表示，他們將在芝加哥的總統中心著手推動一些工作計畫，而他們請求大家，為他們應該投入的工作獻策。

蜜雪兒說：「請告訴我們，有哪些我們可以共同完成的事。」

「請告訴我們，有哪些激勵各位的青年領袖、公司和組織。這不但是我們、也是各位的總統中心。」

歐巴馬則說：「真正的民主是比我們任何人都大得多的計畫，這是我們大家的事。」1060121

(中央社)