喊話黃復興 吳敦義：欽佩他們對國家貢獻
表態參選國民黨主席的前副總統吳敦義，在20日晚間播出的電視專訪被問到，外傳他較難獲得黃復興黨部的支持，吳敦義細數自己從政40多年來的成績，希望黃復興的同志「跳過若干揣測」，會用智慧、閱歷和眼光投給自己。
吳敦義表示，他參與國民黨主席的選舉，很多黃復興的將領或者校官會選擇誰，「能帶領國民黨從弱轉強，恢復未來重新執政的機會？」
「我相信黃復興的軍人，不管已退役、或者還沒有退役的，一定有非常深刻的理念，能夠判斷跟理解的，我不是害怕黃復興的人，我覺得黃復興是國民黨很精銳、投票率很高的，我在這裡要對黃復興的同志表達最誠摯的，你們對國家的貢獻，我要深刻的表達欽佩。」
吳敦義表示，自己從議員、縣長、市長一路以來，「沒有分本省外省的」，對軍人非常敬重，他希望黃復興的同志「能跳躍若干揣測」，如有人說他黃復興的票可能不到1萬，「我希望黃復興的同志，用自己的智慧、閱歷和眼光，投給吳敦義」。
吳敦義也認為，自己是有能力團結本省跟外省的能力，也有團結黃復興跟不是黃復興人的能力，連性別平權也能做得到，「我尊重女性、也尊重男性，年輕世代的和諧正義，我也能辦得到」，他舉例，他在行政院長任內，青年創業貸款件數最高、金額最大，這些都是例子之一。
(旺報)
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