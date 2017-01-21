韓版「酷玩樂團」駕到 主唱想看朴寶劍
有「韓版酷玩樂團」之稱的韓團NELL20日搭機來台，昨因首爾大雪，導致班機延遲，行程大亂，抵台後見媒體不忘致歉，展現誠意。他們21日活動與朴寶劍撞場，卻不怕粉絲外流，然而主唱金鐘萬率先發話，表示自己比較想去看朴的見面會，讓其他團員哭笑不得。
NELL成軍17年，平均36歲，由金鐘萬、李政勛、鄭在元、李在京4名成員組成，以英倫搖滾曲風聞名，本身也很喜愛酷玩樂團的他們，聽到這個封號表示非常開心。提及台灣音樂人，NELL表示曾看過周杰倫電影《不能說的秘密》，也欣賞獨立歌手鄭宜農、金曲最佳新人謝震廷等人，期待能有合作機會。
NELL也說，原本不曉得有台灣歌迷在等他們，知道後覺得非常開心，「我們喜歡用音樂和粉絲溝通，所以就決定來台灣開演唱會了。」此行他們已想好要吃麵類和芒果冰，對台灣小吃躍躍欲試。他們21日晚間7點在Legacy Taipei開唱，現場可購票。
(中時)
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