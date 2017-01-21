反川普黑衣人華府遊行砸店 與警衝突

穿著黑衣抗議美國總統當選人川普就職典禮的活躍人士今天在華府砸破了商店櫥窗和汽車玻璃，並與穿戴鎮暴裝具的警察衝突。警察則以辣椒噴劑和震撼彈回敬。

約有500人在華府市區遊行，其中某些人戴著口罩或以方巾蒙臉，打破了美國銀行1家分行、1家麥當勞速食店和1家星巴克咖啡店的窗戶；而這些商店都是美式資本主義制度的象徵。

這些民眾手持布條和至少1塊標語牌，上面寫著「讓種族主義者再度害怕」字眼。在警方強力處置後，這些人大致被驅散。1060121

(中央社)