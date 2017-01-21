川普宣誓就職前 美股開盤上揚

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在總統當選人川普（Donald Trump）宣誓就任美國第45位總統前，由於各界預期新政府將會推出親成長經濟政策，紐約華爾街股市今天開盤上揚。

開盤交易約15分鐘，績優股為主的道瓊工業指數上漲0.4%，報19805.28點。科技股雲集的那斯達克綜合指數上漲0.5%，報5566.53點。

此外，標準普爾500指數也上揚0.5%，報2274.06點。

(中央社)